Emniyet'ten bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Emniyet'ten bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin açıklama

09.07.2022 11:04
Emniyet'ten bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin, ruhsatlı silah oranının Türkiye'de yüzde 3 olduğunu ve son beş yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayısında azalma olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin, ruhsatlı silah oranının Türkiye'de yüzde 3 olduğunu ve son beş yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayısında azalma olduğunu açıkladı.

Bazı internet sitelerinde "Bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu" yönünde yapılan haberlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranlarının İtalya'da yüzde 11,5, Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 8,3, Almanya'da yüzde 6,6, İspanya'da yüzde 6,3, Fransa'da yüzde 4,8 ve Türkiye'de yüzde 3 olduğu belirtildi. Son beş yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayısında azalma olduğunun görüldüğünün altı çizilen açıklamada, "Ülkemiz genelinde kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır. Kendi kanunlarına göre silah taşımaya haiz bu kamu görevlilerinin birden fazla silah edinebilme ve bu silahları yıl içerisinde kendi aralarında devir etme hakları bulunmaktadır. Taşıma ruhsatlı silahların 185 bin 153 adedini ise can güvenliği ve meslek mensubiyeti olan birden fazla edinim hakkı bulunan sivil vatandaşlar oluşturmaktadır. Yıl içerisinde düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet'ten bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet'ten bireysel silahlanmanın arttığı iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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