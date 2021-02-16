Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu açıklaması - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden ünlü Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu'nun evde bulunduğunda kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu bilgisi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü hayatını kaybeden Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu ile ilgili bir yazılı açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, "14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesinde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan Cüceloğlu isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffa evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede; evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, Cüceloğlu'nun kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL