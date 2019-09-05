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Emniyet'ten Güven Masası ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerine tanıtım filmi

1 saat önce

Emniyet'ten Güven Masası ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerine tanıtım filmiANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ' Güven Masası' ve 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri' adlı tanıtım filmleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımladı.

Emniyet'ten Güven Masası ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerine tanıtım filmi

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ' Güven Masası' ve 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri' adlı tanıtım filmleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ' Güven Masası' ve 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri' adlı tanıtım filmleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasından yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında 81 il 700 polis merkezi amirliğinde 'Polis merkezi amirliği davranış ilkeleri' doğrultusunda 'Güven Masası' uygulaması hayata geçirilmişti. 2016 yılında ise çarşı ve mahalle bekçiliği sistemi yeniden aktif hale getirilerek 2019 yılı itibari ile 81 ilde yaygınlaşmıştır. Polis merkezi amirliklerinde uygulamaya başlanan 'güven masası' projesi ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görev tanımları ve yetkileri hakkında vatandaşlar tarafından tanınması ve bilgi sahibi olunması amacıyla emniyet genel müdürlüğü tarafından tanıtım filmi hazırlandı. Tanıtım filminde bekçilerin görevleri ve eğitim konuları hakkında bilgiler verilmektedir.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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