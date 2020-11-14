Emniyet'ten kadın futbol takımına destek

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol takımına forma ve malzeme desteğinde bulundu.

Türkiye Futbol federasyonu (TFF) Kadınlar 2.Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımına Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş forma, eşofman ve krampon desteğinde bulundular. Malzemeleri Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Güneş, Yüksekova Belediye Spor Tesislerinde kadın futbolculara teslim ederek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim gururumuzsunuz. Sizin bu çabanız bizi daha çok ateşlendiriyor. Daha çok şevklendiriyor. Bu bir başlangıç ama daha iyi olacak. Gelecek sizsiniz, sizler başarılı oldunuz mu memleket kazanacak Türkiye kazanacak. Tüm takıma yeni sezonda başarılar dilerim" dedi.

Maddi ve manevi destekleri için il ve ilçe emniyet müdürlerine teşekkür eden takım kaptanı Kübra Şen, "Bize çok büyük bir dayanak sağladınız bu bizim için önemli bir olgu zaten insan bir iş yaparken önemsendiğini hissedince daha çok teşvik oluyor, sizler bunu bize çok iyi aşıladınız. Tüm takımım adına sizlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ise "Müdürümüzün şahsında il emniyet müdürümüzü, emniyet personelini yürekten kutluyorum. Getirilen malzeme gençlerimizin üzerinde de büyük bir emek olur ve gençlerimizde başarılarıyla bunun karşılığını verirler" şeklinde konuştu. - HAKKARİ