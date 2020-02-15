Emniyet'ten ölümlü trafik kazalarına ilişkin Ankara raporu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet'ten ölümlü trafik kazalarına ilişkin Ankara raporu - Son Dakika

Emniyet'ten ölümlü trafik kazalarına ilişkin Ankara raporu

6 saat önce

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 2019 yılında gerçekleşen ölümlü trafik kazalarının yüzde 32'sinin yayaya çarpma sonucunda gerçekleştiğini bildirdi.

Emniyet'ten ölümlü trafik kazalarına ilişkin Ankara raporu, System.String[]

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 2019 yılında gerçekleşen ölümlü trafik kazalarının yüzde 32'sinin yayaya çarpma sonucunda gerçekleştiğini bildirdi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2019 yılı içerisinde yaşanan ölümlü trafik kazalarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Yapılan paylaşımda, "Değerli Ankaralılar, 2019 yılında ilimizde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 32'si yayaya çarpma sonucu gerçekleşmiştir. Trafikte can güvenliğimiz yaya ve sürücü olarak kendi elimizdedir. Can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek için lütfen trafik kurallarına uyalım" notu düşüldü. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:23 Kaynak: İHA
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