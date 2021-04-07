Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız - Son Dakika

Elinde para desteleriyle kaydettiği video sosyal medyada gündem yaratan H.T. ile ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, şahsın "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYET'TEN İLGİLİ HABERLER ÜZERİNE YAZILI AÇIKLAMA

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında "Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin para videoları ortaya çıktı" başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır. Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı'nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığı'nda herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."