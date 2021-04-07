Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız - Son Dakika

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız

07.04.2021 14:35
Emniyet'ten

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada elinde para destesiyle videosu yer alan H.T.'nin, "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Görüntülerdeki şahsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirten Emniyet, şahsın Cumhurbaşkanlığı'nda herhangi bir görevinin de bulunmadığını kaydetti.

Elinde para desteleriyle kaydettiği video sosyal medyada gündem yaratan H.T. ile ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, şahsın "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYET'TEN İLGİLİ HABERLER ÜZERİNE YAZILI AÇIKLAMA

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında "Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin para videoları ortaya çıktı" başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan/Kayseri adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır. Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı'nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığı'nda herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

Emniyet'ten para desteli video ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet'ten 'para desteli video' ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız - Son Dakika


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