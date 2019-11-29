Emniyet'ten Pellegrini'nin yaralandığı olayla ilgili açıklama: 2 gözaltı

İSTANBUL'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasındaki Başakşehir- Roma müsabakanın 53'üncü dakikasında tribünden atılan yabancı maddeyle Romalı oyuncu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanması ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Başakşehir- Roma arasında oynanan maçta Pellegrini'nin yaralandığı olayla ilgili maçın durması sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucunda sahaya yabancı madde attığı belirlenen Y.Y. (37) ve M.A.(32) adlı iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y'nin kasten yaralama ve sahtecilik suçundan sabıka kaydı olduğu belirlenirken, her 2 şüpheli hakkında da 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı. Olayla ilgili çalışma sürüyor.