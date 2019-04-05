Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Osmanlı Can Cami'de okutulan mevlide,Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlitte, şehit olan ve görevi başındaki polisler için dua edildi.
Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek
, mevlitte yaptığı konuşmada, bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve dua edildiğini söyledi.
İpek, vatan savunması için mücadele eden güvenlik güçlerinin çok önemli görevi olduğunu ifade ederek, "Bu aziz vatan için kanlarını, canlarını veren polislerimizin, şehitlerimizin fedakarlığının cennet nimetleriyle mükafatlandırılacağı müjdeleniyor. Burada toplanmamıza vesile olan polis teşkilatımızı Allah her türlü tehlikeden korusun." dedi.
Programın ardından şehitlik ziyaret edilerek dua edildi. Vali Yıldırım ve Emniyet Müdürü Aydın şehitliğe karanfil bıraktı.
Bu arada, Malkara
ilçesinde de Gazi Ömer Bey Caminde de mevlit okutuldu.