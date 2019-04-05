Son Dakika Haberleri: Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında

Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.


Osmanlı Can Cami'de okutulan mevlide,Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlitte, şehit olan ve görevi başındaki polisler için dua edildi.


Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, mevlitte yaptığı konuşmada, bütün şehitler için Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve dua edildiğini söyledi.

İpek, vatan savunması için mücadele eden güvenlik güçlerinin çok önemli görevi olduğunu ifade ederek, "Bu aziz vatan için kanlarını, canlarını veren polislerimizin, şehitlerimizin fedakarlığının cennet nimetleriyle mükafatlandırılacağı müjdeleniyor. Burada toplanmamıza vesile olan polis teşkilatımızı Allah her türlü tehlikeden korusun." dedi.

Programın ardından şehitlik ziyaret edilerek dua edildi. Vali Yıldırım ve Emniyet Müdürü Aydın şehitliğe karanfil bıraktı.

Bu arada, Malkara ilçesinde de Gazi Ömer Bey Caminde de mevlit okutuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Polis, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 19:05:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]