Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında
1 saat önce
Keşan Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle mevlit okutuldu.
Keşan Emniyet Müdürlüğü
tarafından, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle mevlit okutuldu.
Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit ve Hersekzade Ahmet Paşa Camisi imam hatibi Ali Gücüyener tarafından, Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde cuma namazı öncesi okunan mevlide Keşan Kaymakamı Nuri Özder,Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin daire amirleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Mevlid-i Şerif'in ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:48 Kaynak: AA
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