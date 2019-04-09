Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında

Temelleri 1845'te "Polis Nizamnamesi" ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 292 bin 208 personeliyle kuruluşunun 174'üncü yılını kutluyor.

Temelleri 1845'te "Polis Nizamnamesi" ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 292 bin 208 personeliyle kuruluşunun 174'üncü yılını kutluyor.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "Polis Nizamnamesi" ile 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 174 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor.



Merkez ve taşra olarak yapılandırılan teşkilat, suç türleri ile mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürüyor.



Polis teşkilatı, 2018 yılı sonu verilerine göre, 292 bin 208 personeliyle ülke nüfusunun yüzde 79'una hizmet veriyor. Emniyet personelinin 276 bin 94'ü emniyet hizmetleri, 16 bin 114'ü ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor.



Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 6'sını polis amirleri, yüzde 90'ını polis memurları, yüzde 4'ünü ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor.



Emniyet teşkilatı bünyesinde 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3 bin 479 emniyet müdürü, 688 emniyet amiri, 415 başkomiser, bin 95 komiser, 10 bin 834 komiser yardımcısı, 2 bin 949 kıdemli başpolis memuru, 2 bin 748 başpolis memuru, 242 bin 488 polis memuru, 11 bin 398 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.



Polislerin yüzde 93'ü erkek, yüzde 7'si ise kadınlardan oluşuyor.



Personelin eğitim durumu



Teşkilatta bin 321 ortaöğretim, 21 bin 318 lise, 246 bin 796 üniversite, 6 bin 610 yüksek lisans ve 49 doktora mezunu personel çalışıyor.



Temel amacı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olan teşkilat, kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle mümkün olduğu bilinciyle personelin eğitimi ve gelişimine yatırım yapıyor.



Polis amiri ya da memur adaylarına, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM), polis meslek yüksekokulları (PMYO), polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) mesleki temel eğitim veriliyor.



PMYO'da lise mezunu adaylar, parasız olarak iki yıl süreyle yatılı şekilde ön lisans düzeyinde uygulamalı mesleki eğitim görüyor. POMEM'lerde ise 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite mezunu adaylar, mesleki temel eğitimlerini tamamlayarak polis memuru oluyor.



Geçen yıl 15 bin 333 kişi polis oldu



Teşkilata geçen yıl 3 bin 17'si PAEM, 3'ü fakülte ve yüksekokul mezunu olmak üzere 3 bin 20 polis amiri, 2 bin 379'u PMYO ve 9 bin 934'ü POMEM mezunu olmak üzere 12 bin 313 polis memuru ile 10 bin 257 bekçi teşkilata kazandırıldı.



Teşkilatın geçen yıl düzenlediği hizmet içi eğitimlerden 380 bin 87 personel yararlandı. Uluslararası eğitimler kapsamında ise 2018'de 16 yabancı ülke polis teşkilatına yönelik düzenlenen 18 eğitime 319 kursiyer katıldı.

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