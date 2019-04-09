Emniyet Teşkilatı 174 Yaşında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, şehit polislerin üniformanın hakkını verdikleri ve milletin emanetine sahip çıktıkları yönünde şahitlik ettiklerini bildirdi.
Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında Cebeci Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Ankara
Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ve Mamak Merkez
Camisi İmam Hatibi Nuri Garbetoğlu tarafından şehitler için Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi.
Şehitlik özel defterini imzalayan Bakan Soylu, deftere şunları yazdı:
"Aziz şehitlerimiz, emeklerinizle, tarif edilmez fedakarlığınızla, üniformanızın içinde ulaştığınız şehadetle yücelttiğiniz Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü münasebetiyle huzurlarınızdayız.
Yıllarca göğsünüzde onurla taşıdığınız o yıldız bugün hala ışıl ışıl parlıyorsa, sizlerin ve iki asıra yaklaşan tarihi boyunca bu teşkilatın verdiği tüm şehit ve gazilerin, meslek onurunu her şeyin üstünde tutan mesai arkadaşlarınızın sayesindedir.
İçiniz rahat olsun ki, sizlerden sonra gelen kardeşleriniz de tıpkı sizler gibi yüksek bir sadakat ve gayretle vatandaşın canını, malını, namusunu korumak, aziz vatanımızın her santimetrekaresinde huzur ve asayişi temin etmek için canla başla çalışmaktadırlar. Görev yaptığınız Türk Polis Teşkilatı, bugün imkan ve kapasitesiyle, sorumluluk sahasının genişliğine rağmen ortaya koyduğu başarıyla, sadece ülkemizin değil dünyanın da huzur ve güvenliğine katkı sağlamaktadır.
Bizleri, asla ödeyemeyeceğimiz büyük bir minnet ve şükran borcuyla baş başa bıraktınız. Kötülüğün ve suçun kendini sürekli geliştirdiği, mağduriyetlerin giderek daha fazla arttığı bu zaman diliminde, şefaatlerinize ve manevi korumanıza ulaşabilmek, en büyük arzumuzdur.
Sizler şehit, bizler de sizlere şahidiz. Sizin sadakatinize, 174 yaşındaki bu teşkilatın, o tertemiz üniformanızın hakkını verdiğinize, milletin emanetine sahip çıktığınıza, bir yaz gecesi bize ihanet edenlere karşı vatanı, milleti ve bayrağı savunduğunuza, hırsıza uğursuza karşı vatandaşın yanında olduğunuza şahidiz.
Bizler sizlerden razıyız, Cenabıhak'tan da sizler için gani gani rıza ve rahmet diliyoruz. Ruhlarınız şad olsun."
Deftere yazdığı metni okuyan Soylu, daha sonra tek tek ziyaret ettiği şehit mezarlarına karanfil bırakarak yakınlarına başsağlığı diledi.
Soylu, yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak hediye etti.