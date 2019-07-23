Son Dakika Haberleri: Emniyet Teşkilatı 2019 yılı rütbe terfileri açıklandı
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Emniyet Teşkilatı 2019 yılı rütbe terfileri açıklandı

56 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatında 2019 yılı rütbe terfilerini açıkladı.

Emniyet Teşkilatı 2019 yılı rütbe terfileri açıklandı, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatında 2019 yılı rütbe terfilerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar yer aldı. Bu doğrultuda; 223 personel 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 307 personel 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 167 personel 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 106 personel emniyet amiri rütbesine, 93 personel başkomiser rütbesine, 947 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi.
(İHA)
Yüksek Değerlendirme Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
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