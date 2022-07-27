EMŞAV'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

EMŞAV'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret

27.07.2022 20:30
EMŞAV'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ve Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ve Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret etti.

Erim ve Selçuk'un yanı sıra Malatya'dan gelen gazi polis memuru Ramazan Karaca, şehit ve gazi ailelerini makamında misafir eden Urhal, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Daha önce görev yaptığı Malatya'dan gelen misafirlerin ziyaretlerinden dolayı onur duyduğunu kaydeden Urhal, ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verdi.

YORUMLAR
500
Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı: 'Bir Torba Şekerin Bin 300 TL Olduğu Yerde Bir Kilo Domatesin 10 TL Olması Çok Doğal' Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı: 'Bir Torba Şekerin Bin 300 TL Olduğu Yerde Bir Kilo Domatesin 10 TL Olması Çok Doğal'
Kaynak: AA

Ömer Urhal, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMŞAV'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:22 Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:59 İstanbul-Adana seferinde pilotun Azer Bülbül şarkısındaki sözleri kullandığı anons sosyal medyayı salladı
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 20:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: EMŞAV'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement