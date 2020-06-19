Emniyet teşkilatında, 4 bin 29 personel üst rütbeye terfi ettirildi - Son Dakika

Emniyet teşkilatında, 4 bin 29 personel üst rütbeye terfi ettirildi

EMNİYET teşkilatı amir sınıfı personele ilişkin terfi kararları açıklandı.

EMNİYET teşkilatı amir sınıfı personele ilişkin terfi kararları açıklandı. 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurullarının Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonucunda; 230 personel 2'inci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 268 personel 3'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 115 personel 4'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 113personel emniyet amiri rütbesine, 276 personel başkomiser rütbesine, 3 bin 27 personel komiser rütbesine, terfi ettirilmiştir" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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