Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu - Son Dakika

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Degˆerlendirme kurullarının, Emniyet Tes¸kilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına ilis¸kin terfi degˆerlendirmeleri sonuçlandı. Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel bas¸komiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti