Son Dakika Haberleri: Emniyet teşkilatında atamalar
Son Dakika Ekonomi Haber

Emniyet teşkilatında atamalar

16 dakika önce

Emniyet teşkilatında 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet teşkilatında atamalar, System.String[]
Emniyet teşkilatında 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:22 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'na yerleşenlere aylık 500 euro verilecek Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet teşkilatında atamalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]