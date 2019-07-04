Emniyet teşkilatında atamalar
16 dakika önce
Emniyet teşkilatında 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Emniyet teşkilatında 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:22
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