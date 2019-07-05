Son Dakika Haberleri: Emniyet teşkilatında atamalar...
Son Dakika Güncel Haber

Emniyet teşkilatında atamalar...

3 dakika önce

Uzun süredir beklenen Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı.

Emniyet teşkilatında atamalar..., System.String[]
Uzun süredir beklenen Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı. Buna göre başka illerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bin 412 polis atanırken, İstanbul Emniyetinde görevli 2 bin 62 emniyet mensubunun ise yurdun farklı bölgelerine ataması gerçekleştirildi.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde, her yıl Mayıs ayında açıklanması gereken genel atama sonuçları akşam saatlerinde açıklandı.

Yönetmelik çerçevesinde başka illerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bin 412 polis atanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 'polis memuru', 'başpolis', 'kıdemli başpolis', 'komiser yardımcısı', 'komiser' ve 'başkomiser' rütbesinde görev yapan emniyet personellerinden toplam 2 bin 62'si yurdun farklı illerine tayin oldu.

Emniyet teşkilatında 2019 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde olmak üzere toplam 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiş oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için İstanbul'a geldi FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 01:38:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet teşkilatında atamalar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]