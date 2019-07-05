Emniyet teşkilatında atamalar...

Uzun süredir beklenen Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı.

Uzun süredir beklenen Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı. Buna göre başka illerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bin 412 polis atanırken, İstanbul Emniyetinde görevli 2 bin 62 emniyet mensubunun ise yurdun farklı bölgelerine ataması gerçekleştirildi.



Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesinde, her yıl Mayıs ayında açıklanması gereken genel atama sonuçları akşam saatlerinde açıklandı.



Yönetmelik çerçevesinde başka illerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bin 412 polis atanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 'polis memuru', 'başpolis', 'kıdemli başpolis', 'komiser yardımcısı', 'komiser' ve 'başkomiser' rütbesinde görev yapan emniyet personellerinden toplam 2 bin 62'si yurdun farklı illerine tayin oldu.



Emniyet teşkilatında 2019 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde olmak üzere toplam 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiş oldu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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