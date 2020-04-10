Emniyet teşkilatından Vali Baruş'a 175. kuruluş yılı ziyareti - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Malatya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Faruk Nalçacı ve Emniyet Müdürlüğü Personeli ile birlikte Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.



Vali Baruş'a bilgiler veren İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, polis teşkilatı olarak Türkiye Cumhuriyetinin her bir ferdi için azim ve gayretle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini belirtti.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutlayan Vali Baruş, önce deprem sonra Covid-19 salgını sürecinde mesai mefhumu gözetmeksizin, 24 saat gece-gündüz demeden özveri ile çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. - MALATYA