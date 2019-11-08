Emniyet Trafik Şube ceza yağdırdı

Türkiye'de kişi başına düşen araç sayısı yönünden ilk sırada yer alan Muğla'nın Menteşe ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılının 10 aylık döneminde 16 bin 160 araca değişik trafik ihlallerinden kaynaklı cezai işlem uyguladı.



Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında cadde ve sokaklar üzerinde yer alan yaya geçitlerine, özürlü park alanlarına, bisiklet yollarına, kaldırım üzerlerine, duraklara ve taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasam olduğu yerle yapılan araç parklarına7 ekip ile yıl boyunca müdahale etti.



Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 129 bin 473 tescilli motorlu taşıt bulunurken, il geneli hesaplandığında her 100 kişiden 52'sine yani 2 kişiden bir kişiye araç düştüğü ortaya çıktı. Nüfusa göre araç sayı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alan Muğla'da Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin trafiğin güvenli bir şekilde seyretmesi yönündeki çalışmaları sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılı içinde Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, hatalı park nedeniyle 7 bin 242 araca, engelli park yerine park etmekten 701 araca, yaya yollarına park etmekten 2015 araca cezai işlem uygulandı.



Ekipler 2'nci sıra parktan Bin 028 araca, otobüs duraklarına parktan 190 araca, yaya geçidinde yayaya yol vermemekten 509 araca, Mobeseden Bin 492 araca ve fahri trafik müfettişleri tarafından da 2 bin 801 araca cezai işlem uygulandı. Okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise Bin 043 araç denetlenirken denetimler sonucu 71 sürücüye araçlarındaki eksiklikler nedeniyle ceza uygulandı.



MUğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun, vatandaşların ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını isterken, özellikle yayaların geçiş üstünlüğü bulunan noktalarda, araç içinde sigara içilmesi, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanılması gibi ihlallerin yanında hatalı park konusunda sürücülerin ve yayaların birbirine saygılı olması gerektiğini söyledi. - MUĞLA