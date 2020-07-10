Emniyet, Türkiye genelinde engelli park yerlerini denetledi - Son Dakika

Emniyet, Türkiye genelinde engelli park yerlerini denetledi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince dün Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, engelliler için ayrılmış park alanlarını kullanan 1197 araç ile sürücüye işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince dün Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, engelliler için ayrılmış park alanlarını kullanan 1197 araç ile sürücüye işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi.

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EGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş alanların hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, trafik düzeninin sağlanarak engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları trafik nedenli mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla engelli park yerlerinin denetlendiği bildirildi.

1332 ekip personeli ve 80 yaya personelin katılımıyla Türkiye genelindeki 9 bin 624 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, engelliler için ayrılmış park alanlarını kullanan 1197 araç ile sürücüye işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, araçların bulundukları yerden kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 37 aracın ise trafikten men edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak, milleti oluşturan tüm birey ve fertlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarına kolayca devam edebilmeleri, mutlu bir yaşam sürmeleri amacıyla çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet, Türkiye genelinde engelli park yerlerini denetledi - Son Dakika
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