Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığının İtalya
ve İspanya
kolluk birimlerine Akdeniz
'de Cezayir
açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine İtalya ve İspanya kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi. Ukrayna
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