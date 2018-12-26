Son Dakika Haberleri: Emniyet Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor

Emniyet Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik göz açtırmıyor.

Emniyet Uyuşturucuya Göz Açtırmıyor, System.String[]
Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik göz açtırmıyor. Ekipler tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 104 gram skank, 161 adet extacy ile bir adet tabanca ve buna ait mermiler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen H.Ş.Ü (26), O.Ö. (23) ve İ.O.K. (23) isimli şahıslara takibe alarak yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahısların üzerinde 102 gram gelen Skank maddesi ile 161 adet mavi ve pembe renkte üzerlerinde Wasshap yazan extacy haplar ele geçirildi. Narkotik timleri tarafından yapılan ikinci operasyonda ise Ü.C (33) ve U. Ö (27) isimli şahıslarla birlikte 4 gram gelen Skank maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 5 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu ele geçirilen şahsılardan H.Ş.Ü. ve O.Ö isimli şahsılar uyuşturucu madde temini ve satışı suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer 3 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:18 Kaynak: İHA

Karabük, Narkotik, 3. Sayfa
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