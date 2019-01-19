Son Dakika Haberleri: Emniyet Vatandaşları Uyardı

Emniyet Vatandaşları Uyardı

1 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle alakalı vatandaşları uyardı.

Emniyet Vatandaşları Uyardı, System.String[]
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle alakalı vatandaşları uyardı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçiminin huzur ve güven ortamında geçirilmesi ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda; yapılacak olan seçimle ilgili olarak seçim sürecinde vatandaşlarımızın ihbar, istek ve şikayetlerini Emniyet Müdürlüğümüzün 212 18 42-43-44 telefon hatları ile 155 numaralı polis imdat telefon hattına; trafik ile ilgili şikayetleri ise 212 12 29 numaralı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünün telefon hattı ile 212 13 67 numaralı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattına ve 155 polis imdat telefonuna yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Yaşam
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