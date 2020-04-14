Emniyet ve jandarma binaları ile araçları ücretsiz dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet ve jandarma binaları ile araçları ücretsiz dezenfekte edildi - Son Dakika

Emniyet ve jandarma binaları ile araçları ücretsiz dezenfekte edildi

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki hayırsever bir iş adamı tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı hizmet binaları ve araçları dezenfekte edildi.

Emniyet ve jandarma binaları ile araçları ücretsiz dezenfekte edildi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki hayırsever bir iş adamı tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı hizmet binaları ve araçları dezenfekte edildi.


Zirai ilaç bayi olan genç iş adamı Coşkun Seyyar, Emniyet Müdürlüğü hizmet binası Jandarma Komutanlığı hizmet binasını ve araçlarının dezenfektan işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Bu işi yapan birçok firmanın Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfektan işlemi için yüksek fiyatlar istediklerini duyduğunu anlatan Seyyar "Bunun bir fırsat değil, birlik zamanı ve ilçe de oluşturulan vefa sosyal destek gruplarına ve 'devletimize karşı ahde vefamız var' diyerek, hem emniyet hem de jandarmaya ait hizmet binalarını ve araçların dezenfektan işlemini ücretsiz yapma kararı aldım. Çünkü hem polis hem jandarmamız görevi başında günlük olaylar ve salgına karşı yürüttükleri çalışmalarda en önemli risk grubu altındalar.. Güvenlik güçlerimiz için ne yapsak azdır. Gün birlik beraberlik günüdür dedi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:08 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Yaptıkları canlı yayında "Devletin verdiği kurallara uymam" diyen 2 genç gözaltına alındı Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 18:59:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet ve jandarma binaları ile araçları ücretsiz dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]