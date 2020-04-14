Emniyet ve jandarma binaları ile araçları ücretsiz dezenfekte edildi - Son Dakika

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Emniyet ve jandarma binaları ile araçları ücretsiz dezenfekte edildi
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki hayırsever bir iş adamı tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı hizmet binaları ve araçları dezenfekte edildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki hayırsever bir iş adamı tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı hizmet binaları ve araçları dezenfekte edildi.
Zirai ilaç bayi olan genç iş adamı Coşkun Seyyar, Emniyet Müdürlüğü hizmet binası Jandarma Komutanlığı hizmet binasını ve araçlarının dezenfektan işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Bu işi yapan birçok firmanın Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfektan işlemi için yüksek fiyatlar istediklerini duyduğunu anlatan Seyyar "Bunun bir fırsat değil, birlik zamanı ve ilçe de oluşturulan vefa sosyal destek gruplarına ve 'devletimize karşı ahde vefamız var' diyerek, hem emniyet hem de jandarmaya ait hizmet binalarını ve araçların dezenfektan işlemini ücretsiz yapma kararı aldım. Çünkü hem polis hem jandarmamız görevi başında günlük olaylar ve salgına karşı yürüttükleri çalışmalarda en önemli risk grubu altındalar.. Güvenlik güçlerimiz için ne yapsak azdır. Gün birlik beraberlik günüdür dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:08 Kaynak: İHA
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