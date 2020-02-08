Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı... - Son Dakika

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Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı...
6 saat önce
Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:52 Kaynak: AA
Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran etkisiz hale getirildi.
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