Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı... - Son Dakika

Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı...

6 saat önce

Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran etkisiz hale getirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı..., System.String[]

Emniyet ve jandarma birimlerinin Erzurum kırsalındaki operasyonunda, gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran etkisiz hale getirildi.

Jandarma, Erzurum, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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