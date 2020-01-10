Emniyet ve Jandarma'dan kablo hırsızlarına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet ve Jandarma'dan kablo hırsızlarına operasyon - Son Dakika

Emniyet ve Jandarma'dan kablo hırsızlarına operasyon

6 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ve jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan bir şebeyi ortaklaşa düzenledikleri operasyonla çökertti.

Emniyet ve Jandarma'dan kablo hırsızlarına operasyon, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ve jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan bir şebeyi ortaklaşa düzenledikleri operasyonla çökertti.


Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi ve köylerde kablo hırsızlıklarının artması üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ortaklaşa titiz bir çalışma yürüten güvenlik güçleri, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen R.G. ve A.B. isimli şahıslar tutuklanırken, F.Y., M.A. ve A.A adlı yahıslarda adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Operasyonda zanlıların olaylarla kullandıkları malzemelere el konuldu. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı! İfadesi de olay kadar ilginç
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
23:07 Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı - Son Dakika Haber
23:02 Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Son Dakika Haber
23:01 İzmir'de 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika Haber
22:56 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Son Dakika Haber
22:52 Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika Haber
22:44 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Son Dakika Haber
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 23:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet ve Jandarma'dan kablo hırsızlarına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]