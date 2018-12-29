Son Dakika Haberleri: Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimlerince 2018 Yılında Piyasaya...

Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimlerince 2018 Yılında Piyasaya...

12 dakika önce

IHAAW142153-ASA/29-12-2018- Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2018 yılında piyasaya sürülmek üzere toplam 693 bin 479 adet şişe, 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirdi.

Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimlerince 2018 Yılında Piyasaya..., System.String[]
IHAAW142153-ASA/29-12-2018

- Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2018 yılında piyasaya sürülmek üzere toplam 693 bin 479 adet şişe, 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirdi. 29.12.2018 14: 21: 53 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:27 Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa
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