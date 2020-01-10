Emniyet ve jandarma trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Malatya'da Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri ile Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetiminde sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlik kapsamda bilgi verdi.

Sürücülerin trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları gerektiğini anlatan trafik polisleri, yaya ve okul geçitlerinde geçiş yayaların önceliğinin bulunduğunu bildirdi.

Trafik ekipleri denetimi drone eşliğinde yaptı.

Yeşilyurt ilçesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timlerince huzur ve güven uygulamaları kapsamında okul servis araçlarını denetledi.

Jandarma trafik timleri, öğrenci taşıyan okul servis araçlarını durdurarak, araçları, şoförleri ve rehber personeli denetledi.

Öğrencilerin daha güvenli bir ortamda evlerinden okullarına gitmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimde trafik timleri öğrencilerden servis araçlarına biner binmez mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını, şoförün dikkatini dağıtmamalarını güzergah dışında herhangi bir yerde inmemelerini istedi.

Jandarma trafik timleri, ayrıca herhangi bir olumsuz durumda öğrencilerin 156 jandarma imdat hattını aramalarını gerektiğini belirtti.

Okul servis şoförlerine de trafik kurallarına uymaları konusundan uyaran jandarma trafik timlerince uyarıldı.