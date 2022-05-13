Emniyet ve jandarma vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Emniyet ve jandarma vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi

13.05.2022 23:16

Muş'ta Trafik Haftası kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirdi.

Muş'ta Trafik Haftası kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Valilik önünde açtıkları stantta vatandaşlara broşür, çocuklara da düdük, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Jandarma Uzman Çavuş Yakup Hanedar, gazetecilere, yerli ve milli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi'nin eş zamanlı olarak çoklu araç hız ihlallerini tespit etmek için jandarma envanterine giren yeni bir sistem olduğunu anlattı.

Cihazın sıfırın altında 20 derece ve 60 derecede çalışma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Hanedar, "Cihaz iki tür kullanıma tabidir. Tripod ayak üzerinde ve araç üzerinde monte edilmektedir. Cihazımız aynı anda 4 şeritte gelen aracın hız ihlal tespitini yapmaktadır. 75 ile 150 metre arasında kayıt almaktadır. Medar Mobil Hız Tespit Sistemi yerli ve milli bir cihazdır."

Trafik polis memuru Arzu Işık ise Trafik Haftası ile ilgili bilgilendirme amaçlı stant açtıklarını belirtti.

Jandarma ve polis ekipleri olarak bilinçlendirme çalışması yaptıklarını ifade eden Işık, "Burada tanıtım yapıyoruz. Amacımız trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaları azaltmak" diye konuştu.

Emniyet ve jandarma vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi
Emniyet ve jandarma vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi
Emniyet ve jandarma vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi
Emniyet ve jandarma vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi

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Trafik Haftası, Jandarma, Milli, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet ve jandarma vatandaşları trafik konusunda bilgilendirdi - Son Dakika


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