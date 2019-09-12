Emniyet ve jandarmadan 81 ilde 'duman' operasyonu

Emniyet ve jandarma ekiplerinin, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 19 bin 273 iş yerini denetlendi, 126 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 371 kişi yakalandı. Operasyonda, 50 bin 219 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, dün ülke genelinde eş zamanlı 'Duman 7' operasyonu düzenlendi. 20 bin 261 personelin katıldığı operasyonda, sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün, pipo ve nargile tütünü satan tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, bakkal ve büfeler ile kafe ve kıraathaneler denetlendi. 19 bin 273 iş yerinin arandığı ve denetlendiği operasyonda, 126 kişi gözaltına alınırken çeşitli suçlardan aranan 371 kişi de yakalandı.

50 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

İş yerlerinde yapılan aramalarda; 50 bin 219 paket kaçak sigara, 1 milyon 147 bin 973 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 3 milyon 202 bin 257 adet boş makaron, 10 bin 971 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 1410 kilogram nargile-pipo tütünü, 2 bin 447 adet kaçak puro-sigarillo, 1167 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 644 adet mükerrer bandrol, 98 adet sahte bandrol ve makaron doldurmaya yarayan 1608 adet makine ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 519 şişe ve 454 litre kaçak-sahte içki, 8 adet ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 56 adet fişek, 151 kilogram kaçak çay ve 3 bin 20 adet cinsel içerikli hap, 345 gram esrar, 29 kök hint keneviri ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denetlenen iş yerlerinden 174'ünün tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı ve 3 iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

İş yeri aramalarından görüntü

Ele geçirilen malzemelerden görüntü

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Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,