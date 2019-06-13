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Emniyet ve jandarmadan 81 ilde uygulama: Aranan 1147 kişi yakalandı

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde, 47 bin 995 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'C¸ocuk ve Genc¸lerin Korunmasına Yo¨nelik Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması'nda farklı suçlardan aranan 1147 kişi yakalandı.

Emniyet ve jandarmadan 81 ilde uygulama: Aranan 1147 kişi yakalandı, System.String[]


Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde, 47 bin 995 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'C¸ocuk ve Genc¸lerin Korunmasına Yo¨nelik Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması'nda farklı suçlardan aranan 1147 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdu¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı'na bagˆlı ekipler, dün öğle ve akşam saatlerinde 'C¸ocuk ve Genc¸lerin Korunmasına Yo¨nelik Okul C¸evreleri ile Servis Arac¸ları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması' yaptı. 81 ilde eş zamanlı yapılan uygulamaya 47 bin 995 personel katıldı. Uygulamada 23 bin 278 okul servis aracı denetlendi. Denetimde bin 184 su¨ru¨cu¨ye cezai is¸lem uygulandı, 145 okul servis aracı trafikten men edildi.
BİN 147 ARANAN KİŞİ YAKALANDI
Ayrıca 14 bin 717 okul çevresi ile 34 bin 763 umuma ac¸ık yer kontrol edildi. 641 is¸yeri hakkında idari is¸lem yapıldı. 366 bin 588 kişiye GBT uygulaması yapıldı. 5'i FETO¨/PDY, 17'si uyus¸turucu, 9'u cinsel suc¸lar, 41'i yaralama, 39'u hırsızlık, 20'si dolandırıcılık, 14'ü tehdit, 4'ü hakaret, 26'sı kayıp c¸ocuk, 795'i yoklama kac¸agˆı-bakaya, 177'i digˆer suc¸lar olmak u¨zere aranan toplam 1147 kişi yakalandı. Denetimde, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 154 mermi- fişek, 5 kesici-delici alet, 1 kurusıkı tabanca, 1 gram eroin, 48 gram esrar, 56 gram sentetik uyus¸turucu, 1772 paket kac¸ak sigara ve 19 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Güncel
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