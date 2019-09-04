Son Dakika Haberleri: Emniyet ve jandarmadan hırsızlık şebekesine ortak operasyon
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Emniyet ve jandarmadan hırsızlık şebekesine ortak operasyon

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şebeke çökertildi.

Emniyet ve jandarmadan hırsızlık şebekesine ortak operasyon, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şebeke çökertildi.


Edinilen bilgilere göre, son aylarda ilçedeki hırsızlık olaylarının artması üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için koordineli bir çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma bölgesinde 5, polis bölgesinde ise 6 olmak üzere 11 ayrı olaya karışan 9 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yapılan incelemelerde zanlıların girdikleri evlerden ev eşyalarının yanı sıra küçük ve büyükbaş hayvan çaldıkları tespit edildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan R.G., A.V., Y.G, F.Y., Z.B. ve A.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Jandarma, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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