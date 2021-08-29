Emniyet ve jandarmadan ortak denetim - Son Dakika

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ortaklaşa trafik denetimi yapıldı. Trafik denetiminde sürücülerin kimlik, ehliyet ve ruhsatları sorgulanırken, şüpheli kişilerin GBT'sine de bakıldı. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri tarafından ilçe genelinde ortak uygulama gerçekleştirdi.

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