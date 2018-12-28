Emniyet ve Jandarmadan Ortak Radar Uygulaması
1 saat önce
Emniyet ve jandarmadan ortak radar uygulaması 14 araç sürücüne toplam 10 bin lira idari para cezası kesildiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından radar uygulaması yapıldı.
Emniyet ve jandarmadan ortak radar uygulaması
14 araç sürücüne toplam 10 bin lira idari para cezası kesildi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın İhsaniye
ilçesinde İlçe Emniyet ve Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından radar uygulaması yapıldı.
İhsaniye ilçesi şehir merkezinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından radar hız kontrolü yapıldı. Şehir merkezindeki hız sınırı olan 55 kilometreyi aşan sürücülere para cezası kesildi. Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri uygulaması da yapıldı.
Yaklaşık 1 buçuk saat yapılan uygulamada 14 araç sürücüsüne toplam 10 bin lira idari para cezası kesildi. Radara takılan sürücüler ise uygulamayı memnun bulduklarını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:07 Kaynak: İHA
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