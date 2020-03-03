Emniyet ve jandarmadan ortak ruhsatsız silah ve tütün operasyonu - Son Dakika
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Emniyet ve jandarmadan ortak ruhsatsız silah ve tütün operasyonu

20 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, silah parçası ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadan ortak ruhsatsız silah ve tütün operasyonu, System.String[]

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, silah parçası ve tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konak ve Yeni Mahalle'deki ev ve bazı işyerlerinde silah ve tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından iki adrese eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda, ruhsatsız 6 av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 55 tabanca şarjörü, yaklaşık bin 500 adet silah parçası, 1 mermi, 1 çakı, 20 kutu kaçak makaron, 5 kilogram kaçak tütün ve kaçak elektronik sigara ile çok sayıda tütün malzemesi ele geçirildi. Operasyonda ev ve dükkan sahipleri M.Ç. (34) ve E.K. (64) gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:47 Kaynak: DHA
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