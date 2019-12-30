Emniyet ve Jandarmadan yılbaşı öncesi büyük operasyon - Son Dakika
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Emniyet ve Jandarmadan yılbaşı öncesi büyük operasyon

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli yakalandı.

Emniyet ve Jandarmadan yılbaşı öncesi büyük operasyon, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli yakalandı.


İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri ve kaçak/sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşı öncesinde düzenlenen 970 operasyonda bin 559 şüpheli yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 498 bin 524 paket kaçak sigara, 444 bin 477 adet içi doldurulmuş makaron, 4 milyon 108 bin 4 adet boş makaron, 4 bin 183 adet puro/sigarillo, 10 bin 542 kilogram tütün (Sarmalık/Nargile/Pipo Tütünü) ele geçirilirken 714 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca operasyonlar dahilinde, 42 bin 882 dolu şişe ve 210 bin 402 litre kaçak/sahte içki, 10 bin 184 litre etil/metil alkol, 5 bin 148 adet içki kiti/aroması, 2 milyon 513 bin 358 adet bandrol ele geçirilirken, 13 adet yasa dışı içki imalathanesi deşifre edilip, 845 kişi hakkında işlem yapıldı. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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