Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara...
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Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:52 Kaynak: AA
Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? Mardin'de kurulan Biçen Sosyal Tesisleri göz kamaştırıyor Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi