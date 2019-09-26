Son Dakika Haberleri: Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara...
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Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara...

2 saat önce

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki

Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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