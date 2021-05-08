Son dakika haberi: Emniyet ve Jandarmaya yeni SİHA teslimatı

Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı.

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Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi