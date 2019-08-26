Emniyet ve MİT'ten kritik operasyon
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- Emniyet ve MİT'ten kritik operasyonANKARA - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:52 Kaynak: İHA
- Emniyet ve MİT'ten kritik operasyon
ANKARA - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral yakalandı.
FETÖ'nun TSK'daki mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici, emniyet ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonla Ankara'da yakalandı. Oral, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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