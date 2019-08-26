Son Dakika Haberleri: Emniyet ve MİT'ten kritik operasyon
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Emniyet ve MİT'ten kritik operasyon

40 dakika önce

- Emniyet ve MİT'ten kritik operasyonANKARA - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral yakalandı.

- Emniyet ve MİT'ten kritik operasyon

ANKARA - FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral yakalandı.

FETÖ'nun TSK'daki mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici, emniyet ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonla Ankara'da yakalandı. Oral, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ankara, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:52 Kaynak: İHA
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