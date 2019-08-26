Son Dakika Haberleri: Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu
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Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

23 dakika önce

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu, System.String[]

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:35 
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