Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu
23 dakika önce
FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:35
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ankara depremi haberci değil, uyarıcı bir deprem FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek