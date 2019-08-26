Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: FETÖ'nün kritik ismi Reşat Nazmi Oral yakalandı.
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Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: FETÖ'nün kritik ismi Reşat Nazmi Oral yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:16 Kaynak: İHA
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: FETÖ'nün kritik ismi Reşat Nazmi Oral yakalandı. - ANKARA
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