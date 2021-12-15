Üye Girişi
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı - Son Dakika

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

15.12.2021 10:02
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı "Zehir" operasyonu başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı "Zehir" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir operasyonu başlattı
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir operasyonu başlattı
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir operasyonu başlattı
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik Zehir operasyonu başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Kaçak İçki, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:58 Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
09:57 Uzmanlar uyarıyor: Aldığınız ikinci el araç pert çıkabilir
09:57 Müşteriden 4 bin dolar bahşiş alan garson işinden oldu
09:55 Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu
09:36 Kocası tarafından iki eli baltayla kesilmişti! AİHM Rusya'yı mahkum etti
09:34 Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu
09:32 15 Aralık Çarşamba gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
09:28 Zırhlı aracı teslim etti! İşte Melih Gökçek'in hala belediye teslim etmediği mallar
09:14 Esra Erol'da şaşırtan olay! TikTok'ta fenomen olmak için 47 yıllık eşini terk etti
08:54 Yağmur İstanbul'da hayatı felç etti! Bir çok bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Uzmanlar uyarıyor: Aldığınız ikinci el araç pert çıkabilir Uzmanlar uyarıyor: Aldığınız ikinci el araç pert çıkabilir         
09:57
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 10:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement