Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi

03.04.2022 11:42
Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğince halkın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğince halkın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı. Uygulamada 150 araç kontrol edilirken 21 araca ise idari para cezası kesildi.

İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi'nde trafik ekiplerince uygulama yapıldı. Ramazan ayında halkın huzuru ve güvenliği için yapılan uygulamada yaklaşık 150 araç kontrol edildi. Yüksek sesle müzik çalan ve abartılı egzozdan dolayı 21 araca toplamda 5 bin 292 TL idari para cezası kesildi.

Ramazan ayının girmesiyle birlikte uygulamanın devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlar yapılan uygulamayla ilgili olarak emniyet yetkililerini takdirle karşıladı ve teşekkür etti. - ZONGULDAK

Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi
Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı Jandarma'dan kan bağışına destek Jandarma'dan kan bağışına destek

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi - Son Dakika


Son Dakika
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 11:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet yüksek ses ve abartılı egzoza geçit vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement