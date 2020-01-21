Emniyete araç ve motosiklet desteği - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarının desteğiyle emniyet müdürlüğüne alınan araç ve motosikletlerin devir teslim töreni gerçekleştirildi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kentin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İş insanlarının araç ve motosiklet desteğinin yanı sıra Tepe Mahallesi'ndeki bir kamu binasının da karakol yapacağını ifade eden Yönden, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da emniyet teşkilatının kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için yoğun çaba içerisinde olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, iş insanları Mustafa Baştuğ, Fuat Tosyalı, Recep Atakaş, Levent Hakkı Yılmaz ve Erol Ayhan Tosyalı tarafından emniyete bağışlanan 4 hafif ticari araç, 5 motosiklet, 500 bariyer ve 3 bilgisayarın kesilen kurdeleyle teslimatı gerçekleşti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş katkıda bulunanlara plaket verdi.