Son Dakika Haberleri: Emniyete Girmek İsteyen Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi (2)

Emniyete Girmek İsteyen Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi (2)

11 dakika önce

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü binasına girmek isteyen şüphelinin, bacağından vurularak durdurulduğu bildirildi.

Emniyete Girmek İsteyen Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi (2), System.String[]
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü binasına girmek isteyen şüphelinin, bacağından vurularak durdurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önündeki nöbet kulübesine yaklaşan bir kişinin, "üzerinde bomba" olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Bunun üzerine şüphelinin, nöbetçiler tarafından havaya ateş açılarak durdurulmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Israrı üzerine şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmamış olup, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yapılan incelemelerde şahsın daha önce 15 defa psikiyatri kliniğine giriş yaptığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:09 Kaynak: AA

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