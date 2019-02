Emniyete Girmek İsteyen Şüphelinin Vurularak Engellenmesi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü binasına girmek isteyen şüpheliyi, bacağından vurarak engelleyen polisler ödüllendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önündeki nöbet kulübesine yaklaşan ve "üzerinde bomba" olduğunu öne süren şüphelinin nöbetçiler tarafından yapılan uyarıların ardından bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.



Açıklamada, Vali Abdullah Erin'in, şüpheliyi soğukkanlılıkla karşılayan ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde etkisiz hale getiren nöbetçi polis memurlarını "başarı belgesi" ile ödüllendirdiği belirtildi.



Açıklamaya göre, Vali Erin, ödül verdiği polis memurlarını tebrik ederken "Olaylara, başka bir tehlikeye meydan vermeden müdahale ancak bu kadar başarılı olur. Sizleri tebrik ediyorum. Olaya müdahale eden arkadaşlarımızın teknikleri, müdahale yöntemleri tam bizim istediğimiz şekilde gerçekleşti. Buralar kritik yerler, her an her şeyle karşılaşabiliriz. Bunun için soğukkanlılıkla, sağduyuyla tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik her türlü yöntemi kullanmak suretiyle işinizi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Bu takdiri de hak ettiniz." ifadelerini kullandı.



Bacağından vurularak durdurulan zanlının üzerinde patlayıcıya rastlanmamış, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu belirtilmişti.

