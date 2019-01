Emniyete yeni polis Kızılay 'a taze kanEmniyet personelinden Kızılay'a kan bağışıMANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde göreve yeni başlayan polis memurları "Emniyete yeni polis Kızılay'a taze kan" sloganıyla kan bağışında bulundu.Manisa'nın huzur ve güvenliği için gece gündüz durmadan görevinin başında olan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personeli anlamlı bir projeye imza attı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatına yeni katılan polisler "Emniyete yeni polis Kızılay'a taze kan" sloganıyla gönüllü olarak Türk Kızılayı 'na kan bağışında bulundu. Yeni polislerin yanı sıra bir çok emniyet personeli de Manisa İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde kurulan kan alma merkezinde kan bağışında bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de kurulan kan bağış merkezini ziyaret ederek personelleri tebrik etti.Kızılay'ın kan bağışına ihtiyacı olduğunu ve bu kapsamda duyarlılık göstermek istediklerini belirten Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, "Bugünlerde Kızılayımızın çok kana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye 'de bir çok müdürlüğümüzde de bu tarz kan bağışı yapılıyor. Biz de ocak ayı içerisinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüze 153 yeni personelimiz geldi. 'Emniyete yeni polis Kızılay'a taze kan' adı altında bir kampanya başlatalım diye düşündük. Kızılay Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün de sabahtan itibaren Kızılay'a kan vermek istedik. Zaten kolluk kuvvetleri olarak vatanımız için her zaman canımızı vermeye hazırız. Devletin bölünmez bütünlüğü için mücadelemizi sonuna kadar sürdürdüğümüz gerçeği var. Aynı zaman da kan vererek de Kızılayımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması açısından taze kan vermeyi düşündük. Koordinasyonumuz Kızılayla devam edecek" dedi."Kış aylarında özellikle kan bağışı azalıyor"Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde kurulan Kan Alma Ekibi Başkanı Dr. Ayhan Öteyüzoğlu, emniyet personeline teşekkür ederek, "Kan bağışı gayet iyi gidiyor. Türkiye Cumhuriyetimizin her yıl 2 milyon 500 bin ünite Kızılayımızın karşılaması gereken kan durumu var. Yıllık 65 bin ünite Manisa olarak topladık. Bu yılki hedefimiz 66 bin. Emniyet personelimize, Emniyet müdür yardımcılarımıza bize sağladığı destekler için teşekkür ediyoruz. Her hangi bir sağlık problemi olmayan 18-65 yaş arasında 50 kilogramın üzerindeki erkekler yılda 4 defa 3 ayda bir, kadınlar ise yılda 3 defa rahatlıkla kan verebilir. Bazı yanlış inanışlar var. 'Kan verirsem üşürüm' gibi. Zaten üşütecek derecede kan değeri düşükse biz yalvarsa da almıyoruz. Bazen çok koyu kan da insanı üşütebilir. Çok koyu kan da kalbe, tansiyona olumsuz etki yapar. Sağlığı müsait olan vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Kış aylarında özellikle kan bağışı azalıyor. Kış aylarında desteklerin düşmemesini bekliyoruz. Türkiye şampiyonu olan Manisa'nın şampiyonluğu elden bırakmaması için vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz" diye konuştu.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde kurulan kan alma ekibine 153 yeni polis kan bağışında bulunurken 61 ünite kan toplandı. Kan bağışının önümüzdeki günlerde de tekrarlanacağı öğrenildi.