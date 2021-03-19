Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor

19.03.2021 09:59
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor, System.String[]

Son dakika genel haberi... Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor Ağırlık denetim istasyonlarında tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyen kadın polis memurunu gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor Takograf çıktısından sürücülerin yaptıkları hız ile mola...

Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor

Ağırlık denetim istasyonlarında tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyen kadın polis memurunu gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor

Takograf çıktısından sürücülerin yaptıkları hız ile mola verip vermediğini denetleyen kadın polis memuru, özverisiyle de dikkat çekiyor

Banu Kırdıoğulları:

"Önce baka kalıyorlar. Şaşırıyorlar açıkçası"

28 yıllık tır şoförü: "İlk defa kadın polisin takograf aldığını gördüm"

ANTALYA - Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 26 yaşındaki Banu Kırdıoğulları, tır ve kamyon gibi yük taşıyan ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyerek sürücülerinin hız ve mola yapmadığını denetliyor. Türkiye'deki ağırlık denetim istasyonlarında nadir rastlanan bu durum için sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Antalya Karayolları Denetim İstasyonunda görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Banu Kırdıoğulları, 2019 yılı Ağustos ayında Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevine başladı. 2 ay önce eğitimlerinin tamamlayarak Karayolları Denetim İstasyonunda ekip arkadaşı polis memuru Mehmet Söğütlük ile yeni görevine başlayan Kırdıoğulları, ağır tonajlı tır, kamyon gibi araçları denetim noktasında durdurarak evraklarını sorguluyor, takograflarını inceleyerek hız sınırı aşıp aşmadığını ve yeterli süre mola yapıp yapmadığını denetliyor. Kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulayan Kırdıoğulları, mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor. Türkiye'deki çoğu ağırlık denetim istasyonlarında nadir görülen kadın polis memurunun, takografları incelediğini gören sürücülerse şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Baka kalıyorlar"

Araçları kontrol ederken sürücülerin kadın polis memuru görünce davranışlarında değişme olduğunu aktaran Kırdıoğulları, "Önce baka kalıyorlar. Şaşırıyorlar açıkçası. Türkiye'nin birçok yerinde yük taşıyan araçları denetleyen bayan polislerimiz çok fazla yok ve temkinli davranıyorlar. Daha kibar oluyorlar" dedi.

"Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum"

Çocukluk hayali mesleğini büyük bir heyecanla sürdürdüğünü dile getiren Kırdıoğulları, "Mesleğimde kesinlikle yükselmek istiyorum. Bu mesleğe başlarken büyük bir heyecanla başladık. O heyecan halen devam ediyor. İnşallah daha başarılı yerlerde olacağım. Her zaman hayalimdi. Şuanda burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Çalışkan ve hırslı"

22 yıllık polis memuru Mehmet Söğütlük, mesai arkadaşının görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, "Kamyon ya da diğer büyük araç sürücüleri şaşırıyorlar. Bize karşı farklı konuşuyorlar ama bayan olunca konuşmalarına dikkat ediyorlar. Ceza uyguladığımızdaki tepkileri ona karşı farklı oluyor. Türkiye'de takograf denetimi yapan sadece arkadaşımız var. Çalışkan ve hırslı" ifadesini kullandı.

"İlk defa kadın personelin takograf aldığını gördüm"

Kırdıoğulları'nın denetimine takılan 28 yıllık tır sürücüsü Mehmet Aşçılar da, ağırlık denetim noktalarında ilk defa bir kadın personel gördüğünü belirterek, "Çalışma saatlerimizi kontrol ediyorlar. Mola verip vermediğimizi kontrol ediyorlar. Bu durumdan memnunuz. İlk defa Antalya'nın girişinde kadın personelin takograf aldığını gördüm. İşini iyi biliyor ve kibar. Hoşuma gitti. Takograf işi tekniğe girdiği için, bayanların yapması daha mantıklı" dedi.

Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor
Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor

Trafik Denetleme, Polis Memuru, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Meksika'da polis konvoyuna kanlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları da dahil 10 kişi gözaltında Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum         
09:38
Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında         
09:13
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem         
08:50
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı         
21:52
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 10:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Emniyetin 'ağır' ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei