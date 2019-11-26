Emniyetin ÇOGEP projesi ile Eleşkirt'li çocuklar polisleri çok sevdi

Eleşkirt İlçe Emniyeti ÇOGEP tarafından yaptıkları " Gönül Bağı ile Güvenli Yarınlar " projesi ile çocukları mutlu etti.



Proje kapsamında okulları ziyaret eden polisler çocuklara çeşitli hediyeler alıp onlarla bir araya gelip gönüllerini fethetti.



Sosyal ve kültürel bir çok etkinliği içeren ÇOGEP "Gönül Bağı ile Güvenli Yarınlar " projesi ile Eleşkirt ilçe emniyetindeki Toplum Destekli Polislerle çocuklar ve gençlerin birbirleri ile kaynaştıkları ve çocukların polislere sempatisinin arttığının görülmesi projenin en anlamlı sonuçları olarak hafızalarda yer aldı.



Polise güvenin artması ve polis halk kaynaşması için hazırlanan proje kapsamında ilçedeki çocuklara bayram havasında bir hafta yaşatan ilçe emniyet amirliğine bağlı polislerin özellikle Eleşkirt sahasında yapılan uçurtma şenliğinde çocukluk yıllarına gitmişçesine öğrencilerle birlikte uçurtmaları uçurarak eğlenmeleri öğrencilerin yapılan bu etkinlikten aldıkları keyfi daha çok arttırırken, uçurtma şenliği hayatları boyunca hafızalarında yer edecek güzel bir gün olarak geride kaldı. - AĞRI