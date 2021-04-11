Emniyetin hassas burunları "Jack" ve "Athena" zehir tacirlerine geçit vermiyor - Son Dakika

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli narkotik köpekleri "Jack" ve "Athena", uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde aldıkları eğitimlerin ardından 6 yıl önce göreve başlayan "Jack" ile 8 ay önce göreve başlayan "Athena", kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına önemli katkı sunuyor.

Katıldıkları operasyonlarda ekiplerin iş yükünü hafifleten ve akla gelmeyen yerlere zulalanan uyuşturucuya anında tepki veren dedektör köpekler, zehir tacirlerinin "korkulu rüyası" oluyor.

"Jack"in eğitmeni polis memuru H.D, AA muhabirine, 21 yıldır dedektör köpekle ilgilendiğini söyledi.

Köpeklerin uyuşturucu bulmada önemli katkı sağladığını aktaran H.D, şunları kaydetti:

"Jack ile beraber yüzlerce operasyona katıldık ve parça parça olmak üzere 100 kilogramdan fazla uyuşturucu yakaladı. Ev, araç, iş yeri ve arazi gibi yerlerde yapılan aramalarda onlara yardımcı oluyoruz. Şehrin her yerinde biz varız. Bu gönül işi. Eğer gönlünden gelmiyorsa köpekle çalışmayı yapamazsın. Köpekle çalışmaktan zevk alıyoruz. Zaten almazsan bu işi yapamazsın. Biz köpeklerimizi evlat gibi görüyoruz. Evladımızı sevdiğimiz gibi hastalığında filan gerekirse gece evimize gitmiyoruz ve köpeğimizin başında bekliyoruz. Bakımlarını yaparak yemeğini, suyunu eksik etmiyoruz."

H.D, uyuşturucu tacirlerinin dedektör köpekleri görünce tedirgin olduğunu vurgulayarak, "Operasyonlarda insanların bulamayacağı bir yere uyuşturucu koyduğunu düşünenler köpeği körünce tedirginleşiyor. Bu da bizi daha çok şüphelendiriyor. Köpek de üzerine düşeni yaparak uyuşturucuyu çıkarıyor." dedi.

"Kızlarıma nasıl davranıyorsam Athena'ya da öyle davranıyorum"

Dedektör köpek "Athena"nın eğitmeni polis memuru A.D. de, yaklaşık 8 aydır "Athena" ile çalıştığını belirtti.

Narkotik köpeklerin önemine vurgu yapan A.D, şöyle konuştu:

"Köpeğimle birçok operasyona katıldık ve yaklaşık 30 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirdik. Köpeğimizle zula diye tabir edilen ya da doğal boşluklarda saklanan uyuşturucu maddeyi bulmakla görevliyiz. Bizim önceliğimiz, ekip arkadaşlarımızın göremeyeceği yerlerde saklanan uyuşturucuları bulmak. Sabah işe geldiğimizde köpeğimizin fizyolojik ve psikolojik durumunu kontrol ediyoruz. Fizyolojik durumunu el ve gözle, psikolojik durumunu oynadığımız oyunlarla belirleriz. Varsa bir eksiği yaptığımız antrenmanlarla köpeğimizi en üst seviyeye taşımaya çalışırız."

Köpeklerle aralarında duygusal bağ olduğunu dile getiren A.D, "Benim evde iki kızım var ama Athena da üçüncü kızım. Kızlarıma nasıl davranıyorsam Athena'ya da öyle davranıyorum. Yani o da benim bir evladım. Onu görmesem rahatsız oluyorum. Bir sıkıntısı var mı, nedir, ne değildir, kafam hep onda oluyor." ifadelerini kullandı.